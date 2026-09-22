Aksi Impor Beras Ilegal Terus Berulang, Mentan Amran: Sangat Keterlaluan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Amran Sulaiman gerah lantaran peredaran beras dan impor ilegal kini mulai berani merangsek masuk hingga Jakarta.

Masuknya barang haram hingga ke pelabuhan ibu kota ini menjadi eskalasi baru dari rangkaian distribusi gelap yang terekam pada catatan sebelumnya.

"Ini kejadian tiga kali. Pertama di Sabang 200 ton, Batam 1000 ton, masuk Surabaya, kemudian Semarang, ini sudah masuk Jakarta. Ini sudah sangat keterlaluan," kata Amran dalam konferensi pers daring, Selasa (22/9).

Mentan menilai pergerakan barang gelap yang kini menembus Jakarta tersebut sudah sangat keterlaluan.

Dia menekankan permasalahan impor beras ilegal bukan sekadar melihat jumlah fisik, melainkan dampak sistemik penindakan.

Indonesia tercatat pernah kecolongan pada 2022–2023 akibat pemasukan satu kontainer daging ilegal.

Kelalaian masa lalu itu merugikan petani Rp 40 triliun serta memicu wabah penyakit kuku dan mulut (PMK) pada dua juta lebih sapi dan merugikan peternak.

"Dua juta lebih ekor sapi mati seketika, populasi turun dua juta lebih," tuturnya.