Aksi Jisoo Blackpink Bagi-Bagi Tas Mewah kepada Staf Agensi Jadi Sorotan

jpnn.com, JAKARTA - Member grup idola BLACKPINK, Jisoo, dikabarkan memberikan hadiah berupa tas mewah kepada karyawan di agensinya, Blissoo.

Informasi tersebut mencuat setelah sejumlah staf membagikan unggahan di media sosial yang menampilkan hadiah dari sang artis.

Dalam unggahan tersebut, terlihat tas mewah dari Dior yang disebut bernilai jutaan won untuk setiap unitnya.

Sejumlah foto juga memperlihatkan pesan apresiasi dari staf, seperti ucapan terima kasih dan pujian kepada Jisoo sebagai pimpinan.

Unggahan tersebut memberikan gambaran suasana internal perusahaan yang dinilai hangat dan penuh apresiasi.

Jisoo diketahui memiliki kedekatan dengan Dior sebagai duta global, yang turut berkaitan dengan pilihan hadiah yang diberikan kepada karyawan.

Aksi tersebut kemudian menjadi sorotan publik dan dinilai mencerminkan gaya kepemimpinan yang berbeda di industri hiburan.

Di luar aktivitas musik, Jisoo juga aktif mengembangkan karier di dunia akting, termasuk melalui proyek serial di platform Netflix.