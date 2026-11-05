Aksi Kocak Bapak Asal Sumenep Makan Strudel Bikin Teuku Wisnu Ikut Bereaksi
jpnn.com, SUMENEP - Aksi unik seorang bapak asal Sumenep, Jawa Timur, saat menyantap strudel mendadak viral di media sosial. Momen tersebut bahkan menarik perhatian aktor sekaligus pengusaha Teuku Wisnu hingga berujung pada percakapan melalui video call.
Kejadian itu bermula dari unggahan akun Threads @yaohanolivia yang membagikan video sang ayah ketika menikmati strudel.
Dalam unggahan tersebut, sang anak bercerita bahwa dirinya sempat menawarkan oleh-oleh sepulang dari Malang. Sang ayah kemudian meminta dibawakan strudel untuk dinikmati sendiri.
Namun, cara sang ayah menyantap kue tersebut justru mencuri perhatian. Alih-alih memotongnya menjadi beberapa bagian, dia langsung menggigit strudel secara utuh. Cara makannya yang menyerupai seseorang sedang menyantap kebab pun mengundang gelak tawa warganet.
Unggahan tersebut kemudian ramai diperbincangkan dan dibanjiri berbagai komentar lucu. Bahkan, video itu sampai ke Teuku Wisnu yang dikenal sebagai pemilik bisnis oleh-oleh Malang Strudel. Dia turut memberikan komentar dengan nada bercanda.
"Pak, itu bukan kebab," tulis Teuku Wisnu menanggapi aksi sang bapak yang terlihat begitu menikmati strudel tersebut.
Interaksi keduanya ternyata tidak berhenti di kolom komentar. Teuku Wisnu kemudian menghubungi sang bapak melalui video call.
Mengetahui dirinya menjadi viral dan berkesempatan berbincang langsung dengan Teuku Wisnu, sang bapak pun melontarkan candaan. "Duh, jadi takut nyaingin Teuku Wisnu," ujarnya sambil terlihat gembira.
Aksi bapak asal Sumenep makan strudel utuh viral hingga menarik perhatian Teuku Wisnu dan berujung video call.
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