menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Food » Aksi Kocak Bapak Asal Sumenep Makan Strudel Bikin Teuku Wisnu Ikut Bereaksi

Aksi Kocak Bapak Asal Sumenep Makan Strudel Bikin Teuku Wisnu Ikut Bereaksi

Aksi Kocak Bapak Asal Sumenep Makan Strudel Bikin Teuku Wisnu Ikut Bereaksi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aksi unik seorang bapak asal Sumenep, Jawa Timur, saat menyantap strudel mendadak viral di media sosial. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, SUMENEP - Aksi unik seorang bapak asal Sumenep, Jawa Timur, saat menyantap strudel mendadak viral di media sosial. Momen tersebut bahkan menarik perhatian aktor sekaligus pengusaha Teuku Wisnu hingga berujung pada percakapan melalui video call.

Kejadian itu bermula dari unggahan akun Threads @yaohanolivia yang membagikan video sang ayah ketika menikmati strudel.

Dalam unggahan tersebut, sang anak bercerita bahwa dirinya sempat menawarkan oleh-oleh sepulang dari Malang. Sang ayah kemudian meminta dibawakan strudel untuk dinikmati sendiri.

Baca Juga:

Namun, cara sang ayah menyantap kue tersebut justru mencuri perhatian. Alih-alih memotongnya menjadi beberapa bagian, dia langsung menggigit strudel secara utuh. Cara makannya yang menyerupai seseorang sedang menyantap kebab pun mengundang gelak tawa warganet.

Unggahan tersebut kemudian ramai diperbincangkan dan dibanjiri berbagai komentar lucu. Bahkan, video itu sampai ke Teuku Wisnu yang dikenal sebagai pemilik bisnis oleh-oleh Malang Strudel. Dia turut memberikan komentar dengan nada bercanda.

"Pak, itu bukan kebab," tulis Teuku Wisnu menanggapi aksi sang bapak yang terlihat begitu menikmati strudel tersebut.

Baca Juga:

Interaksi keduanya ternyata tidak berhenti di kolom komentar. Teuku Wisnu kemudian menghubungi sang bapak melalui video call.

Mengetahui dirinya menjadi viral dan berkesempatan berbincang langsung dengan Teuku Wisnu, sang bapak pun melontarkan candaan. "Duh, jadi takut nyaingin Teuku Wisnu," ujarnya sambil terlihat gembira.

Aksi bapak asal Sumenep makan strudel utuh viral hingga menarik perhatian Teuku Wisnu dan berujung video call.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI