Aksi Kocak Sule Warnai Program Baru Tawa Kalcer di ANTV

Aksi Kocak Sule Warnai Program Baru Tawa Kalcer. Foto: ANTV

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang akhir tahun, ANTV kembali menghadirkan program hiburan terbaru bertajuk Tawa Kalcer.

Variety show ini akan menampilkan sejumlah komedian dan entertainer yang siap menghibur pemirsa, dengan Sule sebagai salah satu pusat perhatian.

Program Tawa Kalcer menghadirkan jajaran pengisi acara seperti Denny Cagur, Marion Jola, Halda, dan Abel. Namun, kembalinya Sule ke layar kaca menjadi sorotan tersendiri.

Setelah cukup lama tidak tampil dalam program televisi reguler, Sule kembali siap menyapa dan mengocok perut penonton lewat aksi khasnya.

Melalui akun Instagram @ferdinan_sule, Sule membagikan sejumlah momen kebersamaan dengan para pemain selama proses syuting.

Dia tampak menikmati suasana program tersebut dan menunjukkan energi positif di setiap kesempatan.

“Asik nih ada kita di ANTV,” tulis Sule dalam salah satu unggahannya.

Tawa Kalcer mengusung konsep komedi yang tidak hanya mengandalkan kelucuan, tetapi juga tingkah “kalcer” yang relate dengan keseharian masyarakat.

Kembalinya Sule ke layar kaca siap hadirkan tawa segar lewat program variety show terbaru Tawa Kalcer.

