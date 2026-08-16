Aksi Mahasiswa Papua di Makassar DIwarnai Kericuhan

jpnn.com - Polisi mengawal aksi mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) saat berunjuk rasa di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (15/8/2026).

"Tadi, ada memang (pengawalan) adik-adik mahasiswa Papua untuk unjuk rasa di Kementerian HAM, terus mereka berjalan kaki dari asramanya," kata Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana saat memantau di Kantor Kanwil Kemenham Sulsel di Makassar.

Menurut Kombes Arya, terkait aksi mahasiswa Papua diadang warga, lalu terjadi kericuhan saling lempar batu saat berjalan kaki menuju Kantor Kanwil Kemenham, Jalan Sultan Alauddin yang videonya viral di media sosial, itu terjadi karena kesalahpahaman dan sudah diredam.

"Memang ada penolakan dari sebagian masyarakat, sehingga mereka bertemu di jalan dan berselisih paham, itu sebentar saja. Lalu diamankan oleh anggota kami dan bisa melanjutkan perjalanan (Kantor Kemenham), itu sudah selesai," tuturnya.

Beruntung tidak ada korban dalam kericuhan tersebut. Pengawalan dilaksanakan aparat sejak mereka keluar dari asramanya menuju Kantor Kanwil Kementerian HAM.

"Unjuk rasa ini mereka melakukan aksi dengan damai, berjalan dengan baik. Jadi, kami amankan. Tidak ada juga yang mengibarkan bendera (Bintang Kejora) yang menunjukkan upaya untuk memerdekakan diri dan segala macamnya," ucapnya.

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Mantan Kapolres Metro Depok ini menyampaikan telah memberitahu peserta aksi tersebut agar menyampaikan aspirasinya secara damai, serta tidak menimbulkan hal-hal yang dianggap mengganggu stabilitas keamanan.

"Kami tetap memberitahukan kepada mereka supaya tetap kondusif dalam memberikan pendapat-pendapatnya. Setelah itu, mereka kembali ke asrama dengan berjalan kaki, kita kawal sampai selamat ke asramanya kembali," kata Arya menambahkan.