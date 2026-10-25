Aksi Nyata Saat Reses, Habib Aboe Beri Layanan Kesehatan & Sarapan Gratis di Tengah Kabut Asap

jpnn.com - KANDANGAN - Anggota DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi menunjukkan kepedulian kepada masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.

Legislator dari Daerah Pemilihan I Kalsel itu menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan dan sarapan gratis, serta pembagian masker, bagi masyarakat di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kegiatan dalam rangkaian agenda masa reses anggota DPR RI itu sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada warga yang harus menjalankan aktivitas sehari-hari di tengah kondisi udara kurang sehat akibat asap karhutla.

“Kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita bersama,” ujar Habib Aboe dalam layanan pesan kepada JPNN, Minggu (25/10).

Habib Aboe mengatakan karhutla tidak hanya menyebabkan menurunnya kualitas udara, tetapi membatasi aktivitas masyarakat.

“Kami tentu prihatin melihat kondisi ini. Saya mengimbau masyarakat selalu menjaga kesehatan dan mengikuti anjuran kesehatan terutama menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah,” katanya.

Mantan sekretaris jenderal Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan penggunaan masker merupakan sebuah langkah sederhana untuk mengurangi paparan partikel asap. Namun, dia mengingatkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah terlebih lagi ketika kabut asap sedang pekat.

“Jangan sampai karena tuntutan aktivitas sehari-hari, kita justru mengabaikan kesehatan. Kita harus saling mengingatkan agar keluarga dan orang-orang di sekitar kita tetap terlindungi,” ujarnya.