Aksi Oknum Polisi Bunuh Dosen Perempuan di Bungo Bermotif Asmara, Korban Diduga Diperkosa
jpnn.com - Penyidik Polres Bungo, Jambi menetapkan seorang polisi berinisial W sebagai tersangka pembunuhan seorang dosen perempuan di sebuah perumahan di Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Sabtu (1/11).
Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono didampingi Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat menjelaskan pelaku ditangkap di Kabupaten Tebo oleh tim gabungan Satreskrim Polres Bungo dan Polres Tebo pada Minggu (2/11).
"Dari hasil penyelidikan dan bukti yang kami kumpulkan, dapat dipastikan pelaku pembunuhan dan dugaan pemerkosaan terhadap korban merupakan anggota (kepolisian) aktif," kata dia, Minggu (2/11/2025).
"Saat ini pelaku telah kami amankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif," lanjut Kapolres.
AKBP Natalena menjelaskan hasil autopsi di RSUD Hanafie Bungo menunjukkan ada tanda-tanda kekerasan fisik pada wajah, kepala, bahu, dan leher korban.
Selain itu, terdapat indikasi kuat adanya kekerasan seksual yang dialami oleh korban.
Temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa korban diperkosa pelaku sebelum dibunuh.
Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan keterlibatan langsung oknum anggota Polri berinisial (W) yang berdinas di Polres Tebo.
Penyidik Polres Bungo menetapkan oknum polisi Polres Tebo tersangka pembunuhan dosen perempuan. Korban dduga diperkosa sebelum dibunuh. Ada motif asmara.
