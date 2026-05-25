Aksi Perampok Bersenpi di Duren Sawit Terekam CCTV, Lihat

jpnn.com - Aksi dua perampok bersenjata api dan tajam yang menggasak Rp 20 juta dari sebuah minimarket di Jalan Taman Malaka, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, terekam CCTV.

Seorang pegawai yang menjadi korban, Novita Anggraini menceritakan saat kejadian dirinya sedang beres-beres dan menghitung uang hasil penjualan.

"Tiba-tiba ada yang masuk buka pintu sendiri. Yang satu langsung nodong pakai pistol sambil bilang serahin semua uang," kata Novita Anggraini di Jakarta, Minggu (24/5/2026).

Dua pelaku yang membawa senjata api dan golok itu beraksi pada Jumat (22/5) malam.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 22.13 WIB dan terekam kamera pengawas (CCTV) minimarket.

Berdasarkan rekaman CCTV, terlihat dua pelaku masuk ke dalam toko saat kondisi minimarket sudah tutup dan hanya tersisa pegawai yang sedang menghitung uang hasil penjualan.

Kedua pelaku diketahui masuk dengan mengenakan jaket hitam dan topi.

Salah satu pelaku langsung menodongkan senjata api kepada pegawai, sedangkan rekannya mengancam menggunakan golok agar korban tidak melakukan perlawanan.