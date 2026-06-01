Aksi Premanisme saat Euforia Persib Juara Berujung Penangkapan, Nih Tampang Pelakunya
jpnn.com, BANDUNG - Seorang pria diamankan petugas polisi setelah aksi pemalakannya terhadap pengendara mobil berpelat B di Jalan Ir H Djuanda atau Dago, viral di media sosial.
Pemalakan tersebut dilakukan seorang pelaku berinisial Demon ketika perayaan Persib juara beberapa waktu lalu.
Pelaku meminta uang senilai Rp50 ribu, apabila korban enggan memberi uang, diancam bakal merusak mobil tersebut.
Korban kemudian memberikan uang kepada pelaku dan melanjutkan perjalanannya.
"Tambahin tambahin tambahin, mau hancur di depan, udah koordinasi sama Demon," kata pelaku sebagaimana dilihat, Senin (1/6/2026).
"Terserah berapa aja mau Rp 50 ribu mau berapa terserah. Ya terserah aja," lanjut pelaku.
Merespons kejadian ini, Kapolsek Coblong Kompol Riki Erickson memastikan pelaku sudah ditangkap. Kini, pelaku masih dimintai keterangan dan masih berstatus sebagai terperiksa.
"Pelaku sudah kami amankan, jadi sudah kami amankan di Polsek Coblong dan sekarang sudah dilakukan penyelidikan," ucapnya.
