Aksi Pria Mencuri Televisi dari Kamar Hotel di Bandung Terekam CCTV, Polisi Selidiki

jpnn.com - BANDUNG - Aksi pencurian televisi terjadi di salah satu hotel Jalan Soekarno, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat, 16-17 Agustus 2026.

Seorang pria tamu hotel diduga mencuri dua unit televisi dari kamar. Aksi pria itu pun terekam kamera pengawas atau CCTV.

Dalam rekaman CCTV, tampak pelaku yang mengenakan masker dan topi, keluar dari kamar dan membawa televisi.

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Saat ini, Unit Reskrim Polsek Babakan Ciparay masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku.

"Bahwa benar terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Untuk saat ini, pelaku masih dalam penyelidikan Polsek Babakan Ciparay," kata Kapolsek Babakan Ciparay Kompol Kurniawan saat dikonfirmasi, Kamis (20/8).

Adapun kronologi kejadian berawal saat pelaku datang dan melakukan check in kamar Hotel WYNS pada Minggu (16/8) sekitar pukul 16.30 WIB.

“Kemudian, sekitar pukul 19.30, pelaku keluar dari kamar nomor 501 dengan membawa televisi menggunakan tas besar menuju parkiran kendaraan hotel," ungkap Kurniawan.

Dia menambahkan bahwa pada hari selanjutnya, pelaku datang ke Hotel WYNS untuk check in kembali dan masuk ke kamar nomor 511.