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Aksi Serentak di 10 Provinsi terkait Kasus Penyadapan, Ada 5 Poin Tuntutan

Aksi Serentak di 10 Provinsi terkait Kasus Penyadapan, Ada 5 Poin Tuntutan
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Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) menggelar aksi Seribu Lilin dan Bunga di sekitar 10 provinsi untuk mendesak Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, Kamis (5/11). Foto: source for jpnn

jpnn.com - JAKARTA - Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) menggelar aksi Seribu Lilin dan Bunga di 10 provinsi untuk mendesak Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Aksi solidaritas tersebut dipusatkan di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta Selatan, Kamis (5/11).

Dalam aksi itu, massa menyalakan lilin dan meletakkan bunga sebagai simbol dukungan terhadap penegakan hukum.

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Mereka meminta polisi tidak hanya mengungkap pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Direktur Eksekutif Nasional LPI Akhrom Saleh mengatakan pihaknya mendukung langkah Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam menangani dugaan penyadapan tersebut.

Namun, dia meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh agar seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban.

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"Sejak kemarin malam kami sudah melakukan aksi solidaritas untuk mendukung Polri di bawah kepemimpinan Pak Suyudi yang telah berhasil mengungkap aksi kejahatan penyadapan terhadap Kepala Negara, seperti di Sumsel, Banten dan Sultra," kata Akhrom di depan Mabes Polri, Kamis (5/11).

Dia mengatakan aksi serentak di sejumlah daerah merupakan bentuk dukungan sekaligus dorongan agar aparat mengusut perkara tersebut secara serius.

Ada aksi serentak di 10 provinsi yang berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

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