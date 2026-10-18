Aksi Seringai di Synchronize Fest 2026, Singgung Soal Isu Sosial Ini

jpnn.com, JAKARTA - Band Seringai sukses menghentak panggung Forest di Synchronize Fest 2026, Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (17/10) malam.

Band heavy metal itu membuka penampilannya dengan membawakan lagu 'Kilometer Terakhir', lalu dilanjut dengan 'Mengadili Persepsi'.

Sebelum melanjutkan penampilannya, sang vokalis, Arian melontarkan komentar satir yang menyoroti panggung tempatnya tampil yang diberi nama 'Forest Stage', dengan kondisi hutan di Indonesia belakangan ini.

"Sebenarnya agak ironi, kita di forest stage tapi kita enggak punya forestnya," ujar Arian di atas panggung Synchronize Fest 2026, Gambir Expo, Jakarta Pusat, lalu disambut sorak sorai penonton.

Aksi panggung berlanjut dengan Seringai yang tampil enerjik dan sukses membakar semangat para penonton.

Lagu Melunaskan Dendam, Membungkam 98, hingga Tragedi pun dibawakan dalam penampilannya di Synchronize Fest 2026 malam tadi.

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Di tengah penampilannya, Arian kembali mencuri perhatian lewat ucapannya yang menyinggung mengenai momen 'ulang tahun'.

"Ada yang ulang tahun? Biasanya kalau ada orang ulang tahun kita sorak sorai bergembira ya, yang ini kita sorak sorai penuh kegeraman ya," kata Arian yang disahuti seruan penonton.