Aksi Seru dan Penuh Drama, ANTV Hadirkan Kompetisi Masak Berhadiah Besar

jpnn.com, JAKARTA - ANTV kembali menghadirkan program hiburan segar lewat ajang kompetisi memasak terbaru bertajuk "ANTV Seru bersama Sarimi Isi 2".

Program ini menjanjikan aksi seru, penuh drama, dan kejutan dari para peserta yang akan tayang perdana pada Sabtu, 25 Oktober 2025 pukul 16.30 WIB.

Chief Program and Communication Officer ANTV, Kiki Zulkarnain, menjelaskan bahwa program ini hadir untuk memberikan warna baru di layar kaca.

“Kami sudah lama tidak menghadirkan ajang pencarian bakat. Kali ini kami tampilkan kompetisi memasak dengan konsep yang berbeda, dikemas lebih seru dan menghibur,” ujarnya.

Dipandu oleh Rian Ibran dan Ben Kasyafani, kompetisi ini melibatkan para ibu-ibu PKK yang beranggotakan tiga orang per tim.

Setiap episodenya akan mempertemukan dua tim yang beradu kemampuan memasak dan mempresentasikan menu istimewa di hadapan juri dan warga sekitar.

Selain keseruan memasak, para peserta juga berpeluang memenangkan hadiah total hingga Rp20 juta.

Program berdurasi 90 menit ini terdiri dari tiga babak, mulai dari penyisihan hingga final. Para peserta akan mendapat tantangan memasak dengan menu tertentu dan harus menyelesaikannya dalam waktu terbatas.