Aksi Seskab Teddy Seolah “Usir” Sejumlah Pejabat dari Gerbong LRT Jakarta Viral
jpnn.com, JAKARTA - Sebuah potongan video viral di media sosial yang menunjukkan Sekretaris Teddy Indra Wijaya seolah “mengusir” sejumlah pejabat dari gerbong LRT Jakarta.
Peristiwa itu terjadi saat Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjajal kereta LRT Jakarta dari Stasiun Kelapa Gading.
Dilihat dari video Kanal Youtube Sekretariat Presiden, Prabowo mulanya memasuki gerbong dengan diikuti Pramono, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrachman, dan Teddy.
Prabowo lalu menyapa sejumlah orang yang juga ada di dalam gerbong seperti perwakilan anak sekolah dan kaum disabilitas.
Dari pintu lain, tampak Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono, Dirut LRT Jabodebek Aditia Kesuma Negara, Dirut Jakpro Iwan Takwin dan penasehat KSP turut memasuki gerbong yang sama.
Usai bersalaman, Prabowo lalu duduk didampingi Pramono Anung. Namun, hal yang disorot adalah ketika Seskab Teddy menghampiri Allan, Aditia, dan Iwan Takwin dengan gestur seperti meminta keluar dari gerbong tersebut.
Mereka seolah diarahkan untuk menaiki gerbong lainnya. Sementara di gerbong tersebut hanya ada Prabowo, Pramono, Dudung, Teddy, perwakilan siswa SMP, dan disabilitas.
Perjalanan pun dilanjutkan dengan Prabowo yang tampak mengobrol dengan siswa SMP juga dengan Pramono. (dit/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Sebuah potongan video viral di media sosial yang menunjukkan Sekretaris Teddy Indra Wijaya seolah “mengusir” sejumlah pejabat dari gerbong LRT Jakarta.
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Viral Pria Tendang Perempuan Pengunjung Mal, Sahroni: Proses Hukum!
- Tarif LRT Jakarta Cuma Rp 8, Berlaku Hingga 23 September
- Di Hadapan Prabowo, Pramono Minta Danantara Bantu Biayai LRT Jakarta Fase Selanjutnya
- Dituding Main Proyek, Kasipenkum Kejati Riau Bakal Polisikan Pembuat Spanduk
- Dua Partai Ini Mengumumkan Tetap Setia pada Prabowo-Gibran
- Bangli Viral di TPU Pandu Bandung Masuk Daftar Pembongkaran Satpol PP