Aksi Seskab Teddy Seolah “Usir” Sejumlah Pejabat dari Gerbong LRT Jakarta Viral

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah potongan video viral di media sosial yang menunjukkan Sekretaris Teddy Indra Wijaya seolah “mengusir” sejumlah pejabat dari gerbong LRT Jakarta.

Peristiwa itu terjadi saat Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjajal kereta LRT Jakarta dari Stasiun Kelapa Gading.

Dilihat dari video Kanal Youtube Sekretariat Presiden, Prabowo mulanya memasuki gerbong dengan diikuti Pramono, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrachman, dan Teddy.

Prabowo lalu menyapa sejumlah orang yang juga ada di dalam gerbong seperti perwakilan anak sekolah dan kaum disabilitas.

Dari pintu lain, tampak Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono, Dirut LRT Jabodebek Aditia Kesuma Negara, Dirut Jakpro Iwan Takwin dan penasehat KSP turut memasuki gerbong yang sama.

Usai bersalaman, Prabowo lalu duduk didampingi Pramono Anung. Namun, hal yang disorot adalah ketika Seskab Teddy menghampiri Allan, Aditia, dan Iwan Takwin dengan gestur seperti meminta keluar dari gerbong tersebut.

Mereka seolah diarahkan untuk menaiki gerbong lainnya. Sementara di gerbong tersebut hanya ada Prabowo, Pramono, Dudung, Teddy, perwakilan siswa SMP, dan disabilitas.

Perjalanan pun dilanjutkan dengan Prabowo yang tampak mengobrol dengan siswa SMP juga dengan Pramono. (dit/jpnn)



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