Aksi Sosial Jay Idzes, Kevin Diks, dan Ole Romeny Sebelum Kembali ke Eropa
jpnn.com, JAKARTA - Tiga pemain diaspora Indonesia menyempatkan waktu ke sebuah panti asuhan sebelum kembali lagi ke Eropa.
Terlihat Jay Idzes, Ole Romeny, dan Kevin Diks datang ke panti asuhan Aksi Nyata Foundation di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (31/3).
Kedatangan ketiganya disambut antusias oleh seluruh anggota Panti asuhan Aksi Nyata Foundation.
"Terima kasih banyak sudah berkunjung ke panti yatim Aksi Nyata. Semoga makin sukses," bunyi unggahan Aksi Nyata Foundation.
Timnas Indonesia baru selesai bertanding pada ajang FIFA Series 2026 di Jakarta.
Pada ajang tersebut skuad Garuda harus puas menjadi runner up setelah kalah 0-1 dari Bulgaria.
Setelah itu para penggawa Timnas Indonesia sudah pulang ke Eropa pada Selasa (31/3) malam WIB.
Rencananya skuad Garuda akan kembali berkumpul pada Juni mendatang untuk memainkan laga FIFA Matchday.
