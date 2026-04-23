Aksi Sosial Yayasan Del Kumpulkan Ratusan Kantong Darah

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Del memperingati 25 tahun pengabdian kepada masyarakat dengan menggelar aksi donor darah serentak di tiga lokasi pada Kamis (23/4/2026).

Kegiatan ini berhasil mengumpulkan ratusan kantong darah untuk membantu memenuhi kebutuhan stok nasional.

Aksi donor darah tersebut dilaksanakan secara paralel di Sopo Del Office Tower, Sekolah Noah, serta Kampus Institut Teknologi Del di Toba.

Sejak pagi hari, kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari berbagai kalangan, mulai dari staf, tenaga pendidik, mahasiswa, orang tua siswa, hingga masyarakat umum yang hadir di lokasi.

Yayasan Del awalnya menargetkan 250 peserta dalam kegiatan ini. Namun, tingginya partisipasi membuat jumlah pendonor melampaui ekspektasi awal.

Darah yang terkumpul selanjutnya akan disalurkan untuk membantu kebutuhan medis pasien melalui prosedur yang sesuai dengan standar kesehatan.

Ketua Pengurus Yayasan Del, Intan Simanjuntak, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen yayasan dalam memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Aksi donor darah ini bukan sekadar seremoni perayaan, melainkan wujud nyata nilai kemanusiaan yang selama ini menjadi fondasi Yayasan Del,” ujarnya.