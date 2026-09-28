Aksi Syahrini di Pestapora 2026: Bikin Partai Incess Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Syahrini tampaknya tak kehabisan ide untuk menghebohkan penampilannya di Pestapora 2026, Minggu (27/9) malam.

Pasalnya di tengah penampilannya, beberapa kru tiba-tiba membawa sebuah gong berukuran besar ke atas panggung.

Keberadaan gong itu ternyata menyusul gimmick yang dibuat Syahrini soal Partai Inces Indonesia atau PII.

"Kenapa sih pakai gong? Kan begitu ya pertanyaannya. Karena di Pestapora ini, aku mau gang-geng-gong-der-der-dor," ujar Syahrini di Pestapora Stage, Gambir Expo dan Hall D2 JIExpo, Jakarta Pusat, Minggu (27/9).

Seraya bercanda, dia sempat menyinggung berbagai komentar miring atau dinamika yang sempat dihadapi.

"Kalau saya kan sering dibuli, saya diam. Dinyinyirin, saya diam. Badan saya ditabrak, srekk, ditabrak kereta saja di meja MPR DPR saya diam. Tapi khusus malam ini di Pestapora," ucap Syahrini kemudian disusul suara rekaman 'saya akan lawan' yang menggema.

Pernyataan itu lantas direspons oleh sorak sorai penonton. Kemudian, Syahrini pun memukul gong yang telah disediakan di atas panggung.

Suara dentuman gong tersebut menandai 'deklarasi' parodi Partai Inces Indonesia atau PII.