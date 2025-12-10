Aksi Tegas Kemkomdigi Menjaga Ruang Digital Diapresiasi DPR

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja tegas pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, dalam menjaga ruang digital mendapat apresiasi anggota Komisi I DPR RI.

DPR menilai penindakan terhadap lebih dari 3,3 juta konten negatif—mayoritas konten judi online—serta langkah meredam ribuan isu hoaks menunjukkan komitmen kuat pemerintah menjaga internet tetap aman.

Anggota Fraksi PAN, Farah Puteri, menjadi yang pertama menyampaikan apresiasi. Dia menilai pemberantasan judi online oleh Kemkomdigi menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari sisi teknologi maupun kolaborasi lintas lembaga.

Farah menyoroti keberhasilan pemblokiran 2,4 juta situs dan konten judi online pada November lalu.

"Hasil tersebut memperlihatkan bahwa Kemkomdigi memiliki sistem crawling dan sister take down yang lebih responsif serta efektif,” ujar Farah, dalam Rapat Kerja bersama Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, Senin (8/12).

Farah juga menekankan bahwa efektivitas penindakan tidak hanya berlangsung di hulu, tetapi juga mencakup pemutusan aliran dana di hilir melalui kerja sama dengan PPATK.

“Ini betul-betul menunjukkan keseriusan Komdigi karena tidak hanya memutus akses, tetapi juga memutus aliran dana,” tambahnya.

Dukungan serupa disampaikan anggota Fraksi Gerindra, Endipat Wijaya, yang menilai Kemkomdigi bekerja melampaui tugas pokok dan fungsi teknisnya.