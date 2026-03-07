menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Aksi Unjuk Rasa di Depan Kantor Wali Kota Jaksel Berakhir Ricuh, Pagar Jebol Dirusak Massa

Aksi Unjuk Rasa di Depan Kantor Wali Kota Jaksel Berakhir Ricuh, Pagar Jebol Dirusak Massa

Aksi Unjuk Rasa di Depan Kantor Wali Kota Jaksel Berakhir Ricuh, Pagar Jebol Dirusak Massa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aksi unjuk rasa puluhan orang yang mengatasnamakan mahasiswa berujung merusak pintu pagar kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (6/3/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi.

jpnn.com, JAKARTA - Aksi unjuk rasa yang digelar sekelompok massa di depan kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, berakhir ricuh pada Jumat (6/3).

Massa demonstran dilaporkan merusak pintu pagar gedung pemerintahan tersebut setelah tuntutan mereka untuk bertemu pejabat setempat tidak segera terpenuhi.

“Iya mereka (pengunjuk rasa) merusak pagar,” kata Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta Selatan Dirhamul Nugraha saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Baca Juga:

Dirhamul membenarkan adanya perusakan pintu pagar yang dilakukan oleh pengunjuk rasa saat aksi berlangsung. Mereka meminta untuk bertemu dengan pejabat Pemerintah Kota Jakarta Selatan.

Dalam orasinya, mereka menuding masih ada sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Jakarta Selatan yang tetap beroperasi selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah.

Namun, kata dia, massa tidak menyebutkan secara jelas lokasi tempat hiburan yang dimaksud. Padahal, pemerintah kota siap menindak jika ada laporan yang disertai data.

Baca Juga:

“Kita tanya di mana tempat hiburan yang buka biar kita tindak, tapi mereka tidak mau menyebutkan,” ujar dia.

Setelah beberapa waktu menyampaikan orasi, massa akhirnya membubarkan diri dari lokasi.

Aksi unjuk rasa yang digelar sekelompok massa di depan kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, berakhir ricuh pada Jumat (6/3).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI