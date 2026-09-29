Aksi Unjuk Rasa Meningkat, Polri Siapkan Negosiator Besertifikat, Komdigi Merespons

jpnn.com, JAKARTA - Polri berencana mengubah paradigma penanganan aksi unjuk rasa dari pendekatan yang berorientasi pada pengamanan menjadi pelayanan.

Dalam pendekatan baru tersebut, polisi akan lebih mengedepankan cara-cara humanis dan memperkuat fungsi negosiasi antara peserta aksi dengan instansi atau pihak yang menjadi sasaran penyampaian aspirasi.

Direktur Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Ngajib mengatakan proses negosiasi akan dilakukan sejak tahap pemberitahuan rencana aksi hingga demonstrasi berakhir.

“Kami akan mengedepankan negosiasi, sejak mulai dari pengajuan pemberitahuan, rencana aksi, pelaksanaan aksi, hingga akhir aksi,” kata Ngajib dalam Dialog Publik bertajuk Mengawal Aspirasi, Menangkal Disinformasi, Penguatan Literasi Informasi dalam Mewujudkan Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang Aman dan Demokratis di Jakarta, Selasa (29/9).

Menurut Ngajib, Polri juga akan menyiapkan negosiator bersertifikat yang diharapkan dapat menjadi penghubung antara peserta aksi dengan pihak yang menjadi sasaran demonstrasi.

Selain menyiapkan negosiator, Polri berencana melakukan perubahan terhadap peraturan internal mengenai penanganan aksi unjuk rasa. Namun, Ngajib belum memerinci ketentuan apa saja yang akan diubah.

Pendekatan yang menekankan pelayanan dalam penanganan demonstrasi sebenarnya telah diperkenalkan Polri sebelumnya. Dalam model pelayanan unjuk rasa yang diperagakan pada Apel Kasatwil 2025, Polri juga menekankan negosiasi, prosedur yang terukur, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing informasi yang beredar melalui media sosial, khususnya informasi terkait aksi unjuk rasa.