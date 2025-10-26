Aktif di BIK 2025, bank bjb Dorong Inklusi Keuangan di Bandung dan Surabaya

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia melalui keikutsertaannya dalam rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 yang diselenggarakan di dua kota besar, yakni Bandung dan Surabaya. Partisipasi aktif bank bjb dalam agenda nasional ini menegaskan perannya sebagai salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi nyata terhadap literasi dan akses keuangan masyarakat.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan BIK 2025 di Jawa Barat, bank bjb bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat, dan anggota Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Jawa Barat, bersinergi dalam menyukseskan pelaksanaan Pasar Keuangan Rakyat Jawa Barat, dengan mengusung tema “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”

Kegiatan ini digelar di kawasan Jalan DR. Ir. Sukarno (Asia Afrika) – Braga, Kota Bandung, pada 24–25 Oktober 2025.

Pada momen BIK 2025, bank bjb juga menerima penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai PUJK Teraktif Dalam Rangkaian Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan Jawa Barat Tahun 2025 , yang diterima secara langsung oleh Nunung Suhartini selaku Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb.

Program BIK 2025 memiliki peran strategis sebagai langkah nyata untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal. Inklusi keuangan menjadi pondasi penting dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mendukung daya saing ekonomi daerah, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan serta mendorong pembukaan rekening baru.

Dalam Pasar Keuangan Rakyat Jawa Barat tersebut, bank bjb hadir dengan semangat inklusi yang berpihak pada masyarakat. Melalui booth pameran dan partisipasi mitra binaan UMKM, bank bjb memperkenalkan produk, layanan dan inovasi digital yang dirancang memberikan kemudahan akses dan literasi keuangan kepada publik. Selain itu kegiatan ini melibatkan berbagai pelaku industri keuangan. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bukti nyata sinergi dalam memperluas jangkauan literasi keuangan hingga ke tingkat masyarakat akar rumput.

Pasar Keuangan Rakyat tidak hanya berfokus pada pameran produk, namun juga menghadirkan berbagai kegiatan edukatif bagi masyarakat umum dan pelaku usaha. Peserta mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat penggunaan produk dan layanan keuangan yang bijak dan produkti melalui edukasi langsung dan simulasi layanan keuangan.

Sebagai lembaga keuangan yang tumbuh bersama masyarakat Jawa Barat, bank bjb terus mendukung program literasi dan edukasi keuangan dengan menghadirkan berbagai produk unggulan, mulai dari tabungan, kredit mikro, hingga layanan digital banking yang mempermudah transaksi dan akses keuangan masyarakat di berbagai daerah.