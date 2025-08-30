Aktivis 98 dan Kelompok Cipayung: Bangun Dialog untuk Mengakomodasi Tuntutan Demonstran

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah eksponen Gerakan mahasiswa 1998 dan eksponen Kelompok Cipayung yang tergabung dalam 98 RESOLUTION NETWORK menyikapi aksi demonstrasi mahasiswa, buruh dan ojok online. Dalam aksi ini, pengendara/driver ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan meninggal dunia pada, Kamis (28/8/2025 malam.

98 RESOLUTION NETWORK yang juga merupakan pendukung Prabowo-Gibran menyampaikan beberapa pandangan terkait aksi tersebut.

Para eksponen aktivis dan mahasiswa 98 ini menyampaikan 10 sikap respons terhadap situasi ekonomi, politik dan hukum saat ini.

"Ada 10 sikap pernyataan dari kami aktivis dan mahasiswa 98, yang tergabung dalam 98 RESOLUTION NETWORK. Perlu bangun dialog capai resolusi bersama, untuk akomodir tuntutan aksi demonstrasi,” kata Haris Rusly Moti, Koordinator 98 RESOLUTION NETWORK dalam rilis di Jakarta, Sabtu (30/8/2025) dini hari.

Berikut 10 Pernyataan Sikap dari 98 RESOLUTION NETWORK:

Pertama, Kami menyatakan turut berduka cita yang amat sangat dalam atas wafatnya pengendara ojek online, almarhum Affan Kurniawan. almarhum Affan Kurniawan adalah martir pejuang ekonomi rakyat.

Kedua, Kami sangat prihatin atas terjadi bentrokan antarA pengunjuk rasa dengan pihak aparat keamanan yang mengakibatkan jatuhnya korban, baik di pihak pengunjuk rasa maupun di pihak keamanan. Kami harapkan unjuk rasa dengan cara kekerasan dapat kita akhiri karena kita sesama anak bangsa.

Ketiga, Kami mengapresiasi sikap Presiden Prabowo yang menyatakan akan menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa dalam unjuk rasa pada 25-28 Agustus 2025.