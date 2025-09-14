menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Aktivis 98 Gelar Aksi Nyata Peduli Warga Melalui Pembagian Sembalo

Aktivis 98 Gelar Aksi Nyata Peduli Warga Melalui Pembagian Sembalo

Aktivis 98 Gelar Aksi Nyata Peduli Warga Melalui Pembagian Sembalo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aktivis 98 Resolution Network memulai gerakan Warga Peduli Warga pada hari Sabtu (13/9/2025) di sejumlah titik di Jakarta dengan membagikan sembako kepada warga masyarakat di kampung Tegalparang dan komunitas ojek online (ojol) di Kemayoran, Jakarta Pusat. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Aktivis 98 Resolution Network melakukan Gerakan Warga Peduli Warga di Jakarta.

Dalam aksi ini, para aktivis mengajak BUMN, BUMD dan pihak swasta untuk berbagi kepada masyarakat.

Inisiatif Warga Peduli Warga ini dijalankan atas dasar kesadaran bersama dalam menjawab tantangan pelemahan ekonomi dunia dan gejolak geopolitik.

Baca Juga:

Hal ini ditegaskan Aktivis 98 Resolution Network Supriyanto dalam siaran pers kepada wartawan, Minggu (14/9).

"Dibutuhkan kepedulian jaring solidaritas sosial dalam bersolidaritas terhadap masyarakat yang rentan secara ekonomi," tegas mantan Wakil Komandan TKN Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 yang akrab disapa Antok ini.

98 Resolution Network memulai gerakan Warga Peduli Warga pada hari Sabtu (13/9/2025) di sejumlah titik di Jakarta dengan membagikan sembako kepada warga masyarakat di kampung Tegalparang dan komunitas ojek online (ojol) di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Baca Juga:

Hadir sejumlah aktivis penggagas Gerakan Warga Peduli Warga seperti Haris Rusli Mothy, Supriyanto, Elli Salomo, Wahab Tolahu, Gigih Guntoro, Wignyo Prasetyo, Sulaiman Haikal dan sebagainya.

Diketahui, 98 Resolution Network merupakan komunitas aktivis gerakan mahasiswa pro demokrasi 1998 dan alumni organisasi mahasiswa Kelompok Cipayung.

Aktivis 98 Resolution Network melakukan aksi nyata peduli warga di Jakarta dengan membagikan sembako kepada warga masyarakat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI