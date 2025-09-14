Aktivis 98 Gelar Aksi Nyata Peduli Warga Melalui Pembagian Sembalo
jpnn.com, JAKARTA - Aktivis 98 Resolution Network melakukan Gerakan Warga Peduli Warga di Jakarta.
Dalam aksi ini, para aktivis mengajak BUMN, BUMD dan pihak swasta untuk berbagi kepada masyarakat.
Inisiatif Warga Peduli Warga ini dijalankan atas dasar kesadaran bersama dalam menjawab tantangan pelemahan ekonomi dunia dan gejolak geopolitik.
Hal ini ditegaskan Aktivis 98 Resolution Network Supriyanto dalam siaran pers kepada wartawan, Minggu (14/9).
"Dibutuhkan kepedulian jaring solidaritas sosial dalam bersolidaritas terhadap masyarakat yang rentan secara ekonomi," tegas mantan Wakil Komandan TKN Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 yang akrab disapa Antok ini.
98 Resolution Network memulai gerakan Warga Peduli Warga pada hari Sabtu (13/9/2025) di sejumlah titik di Jakarta dengan membagikan sembako kepada warga masyarakat di kampung Tegalparang dan komunitas ojek online (ojol) di Kemayoran, Jakarta Pusat.
Hadir sejumlah aktivis penggagas Gerakan Warga Peduli Warga seperti Haris Rusli Mothy, Supriyanto, Elli Salomo, Wahab Tolahu, Gigih Guntoro, Wignyo Prasetyo, Sulaiman Haikal dan sebagainya.
Diketahui, 98 Resolution Network merupakan komunitas aktivis gerakan mahasiswa pro demokrasi 1998 dan alumni organisasi mahasiswa Kelompok Cipayung.
