Aktivis 98: Pengesahan UU Reforma Agraria Bukti Komitmen Pemerintah dan DPR

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (22/9/2026).

Pengesahan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Keputusan diambil secara bulat setelah seluruh fraksi dan anggota DPR menyatakan persetujuan terhadap RUU usul inisiatif DPR tersebut.

UU Pengaturan Reforma Agraria menjadi landasan hukum baru untuk memperkuat pelaksanaan reforma agraria, termasuk penataan penguasaan dan kepemilikan tanah, penyelesaian konflik agraria, serta pemulihan hak masyarakat atas tanah dan sumber agraria lainnya.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pengaturan Reforma Agraria Ahmad Iman Sukri mengatakan pembahasan regulasi tersebut melibatkan 55 pihak dari berbagai unsur, mulai dari akademisi, praktisi, organisasi masyarakat sipil, perusahaan swasta dan daerah, hingga kementerian atau lembaga terkait.

Sementara itu, aktivis 98 Resolution Network melalui juru bicaranya, Supriyanto, mengapresiasi pengesahan UU tersebut.

Menurut dia, regulasi itu merupakan hasil dari perjuangan panjang kelompok masyarakat yang selama ini mendorong penguatan reforma agraria.

“UU yang mengatur teknis operasional Reforma Agraria ini patut kita apresiasi. Terima kasih, Pak Prabowo dan Pak Dasco, serta pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang telah mewujudkan aspirasi kawan-kawan aktivis reforma agraria yang telah puluhan tahun berjuang mewujudkan Undang-Undang ini,” ujar Supriyanto, dalam keterangannya, Rabu (23/9).

Supriyanto yang juga mantan Ketua Umum Serikat Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (SM UII) ini menyampaikan bahw dalam UU tersebut, sejumlah substansi yang diatur mencakup perencanaan reforma agraria melalui peta jalan, penentuan objek dan subjek, lokasi prioritas, serta penataan dan pembatasan penguasaan serta kepemilikan tanah.