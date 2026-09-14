Aktivis BOSF Apresiasi Gibran Lihat Langsung Orang Utan Terdampak Asap Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke pusat rehabilitasi orang utan mendapat apresiasi dari Borneo Orang utan Survival Foundation (BOSF).

Kehadiran Gibran dinilai memberi kesempatan bagi pemerintah untuk menyaksikan langsung bagaimana asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut mengancam kesehatan satwa, meski api belum mencapai kawasan rehabilitasi.

CEO BOSF Jamartin Sihite mengatakan dampak karhutla terhadap orang utan tidak selalu terlihat dari keberadaan api. Asap yang menyelimuti kawasan pun dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi orang utan yang sebelumnya memiliki masalah pernapasan.

Saat berkunjung, Gibran diajak melihat langsung aktivitas orang utan di area sekolah hingga penanganan terhadap satwa yang membutuhkan bantuan nebulizer akibat kondisi udara.

“Kami berpikir, seeing is believing. Beliau melihat langsung teman-teman kami bekerja memperhatikan orang utan dan bagaimana kami merawat mereka walaupun ada asap,” kata Jamartin dalam keterangannya dikutip Senin (14/9).

Menurut dia, BOSF bahkan membatasi jumlah orang yang diperbolehkan memasuki sejumlah area demi menjaga kondisi satwa. Protokol tersebut, kata Jamartin, turut dihormati oleh rombongan Wakil Presiden.

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Kunjungan itu dinilai penting karena membuat Wapres Gibran memperoleh gambaran secara langsung mengenai kondisi satwa sekaligus proses penanganan yang dilakukan di lapangan.

Jamartin mengatakan persoalan yang dihadapi akibat karhutla juga tidak berhenti pada orang utan. Ia melihat perhatian terhadap satwa liar secara keseluruhan perlu diperkuat.