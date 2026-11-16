Aktivis Buddhis Candra Aditiya Dukung Dasco Jadi Wapres RI

jpnn.com, JAKARTA - Aktivis Buddhis Candra Aditiya menyampaikan dukungannya terhadap Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dukungan tersebut disampaikan sebagai pandangan dan aspirasi politik pribadi dalam melihat dinamika kepemimpinan nasional ke depan.

Candra Aditiya yang juga mantan Ketum PP HIKMABUDHI itu, pembicaraan mengenai kepemimpinan nasional perlu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, termasuk mengenai figur-figur yang dinilai memiliki pengalaman dalam kehidupan politik dan pemerintahan.

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"Saya secara pribadi mendukung Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini merupakan aspirasi dan pandangan saya sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masa depan kepemimpinan bangsa," ujar Candra Aditiya.

Dia menilai bahwa wacana kepemimpinan nasional harus dibangun melalui dialog yang sehat, demokratis, serta tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

Candra juga menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan iklim politik yang mengutamakan persatuan serta stabilitas nasional dan saya menilai Sufmi Dasco Ahmad mampu membawa persatuan Indonesia itu

Sebagai aktivis Buddhis, menilai berharap setiap dinamika politik nasional tetap berlandaskan nilai-nilai kebangsaan, kebijaksanaan, dan semangat persaudaraan antarsesama anak bangsa.

"Perbedaan pandangan politik merupakan bagian dari demokrasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap menjaga persatuan dan menempatkan kepentingan Indonesia di atas kepentingan kelompok maupun golongan," ujar Candra.(fri/jpnn)



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