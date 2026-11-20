jpnn.com, JAKARTA - Aktivis HAM Sri Suparyati mengingatkan agar persaingan politik ataupun kampanye jangan sampai menyeret keluarga.

Sri Suparyati menyebut fenomena tersebut dapat mengikis demokrasi.

"Terkait persaingan politik atau kampanye yang sampai menyeret dan menyerang keluarga dari pihak lawan, hal tersebut dapat berdampak mengikis demokrasi dan merusak harkat martabat manusia," kata Sri, Jumat (20/11/2029).

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Sri menyoroti informasi yang bisa digunakan untuk memanipulasi banyak orang. Dia menyebut hal-hal tersebut biasanya dimanfaatkan sebagai strategi politik untuk menekan lawan.

"Hal tersebut kerap digunakan sebagai strategi politik untuk memobilisasi massa pendukung dan menekan lawan politik," kata Sri.

Dalam konteks kehidupan saat ini, Sri juga menyoroti fenomena media sosial yang bisa digunakan untuk menjatuhkan lawan politik. Sri pun mengimbau agar persaingan politik tetap di jalur yang sehat tanpa menyeret keluarga.

"Saat ini memang berkembang akun-akun yang diisi dengan konten palsu yang penuh sensasi dengan tujuan mendapatkan kunjungan sebanyak mungkin atau untuk digunakan untuk memobilisasi pendukung dan menjatuhkan lawan politik. Hal tersebut juga berdampak yang terjadi antara lain menimbulkan respons emosional dan memengaruhi sikap masyarakat dengan menyebarkan kebencian atau memelintir kenyataan," kata dia.

"Untuk itu, dalam hal ini penting untuk tetap menciptakan kampanye sehat dengan menghormati hak-hak pribadi serta mencegah berita berita bohong tanpa sumber yang jelas, dengan judul provokatif dan mengandung fitnah," imbuh Sri.(fri/jpnn)



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