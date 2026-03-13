Aktivis KontraS Disiram Air Keras, Polisi Menduga Ada 2 Pelaku
jpnn.com -
JAKARTA - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus disiram air keras. Polda Metro Jaya menduga penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS itu dilakukan oleh dua orang.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Budi Hermanto mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap hal tersebut.
"Kalau informasi awal ada dua orang yang patut diduga, tetapi ini masih kami dalami. Kami sekarang mengedepankan pemulihan dahulu kepada korban," kata Budi di Jakarta, Jumat (13/3).
Budi menambahkan bahwa pihaknya saat ini masih fokus terhadap penanganan medis bagi korban.
Sebab, kondisi terkini korban belum bisa memberikan keterangan yang banyak kepada kepolisian.
"Karena pada saat penyiraman ada pengelupasan di bagian tangan, badan, maupun wajah," ungkapnya.
Dia mengimbau kepada masyarakat ataupun rekan dari korban apabila ada informasi yang dianggap mungkin tidak penting tetapi bagi penyelidik itu sangat penting, Budi berharap ada komunikasi.
Aktivis KontraS disiram air keras, polisi menduga ada dua pelaku. Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kasus ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS, Menteri HAM Beri Respons Begini
- Kecam Penyiraman Air Keras Terhadap Aktivis KontraS, Komnas HAM Desak Polisi Usut Tuntas
- Ronny PDIP Minta Polisi Tangkap Pelaku Penyerangan Aktivis KontraS
- Kecam Serangan Terhadap Aktivis KontraS, PDIP: Bentuk Pengingkaran Demokrasi
- Astaga, Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras oleh OTK, Begini Kondisinya
- Kurang Dari 24 Jam, Polrestabes Palembang Tangkap 2 Pengedar Sabu-Sabu