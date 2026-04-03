JPNN.com » Nasional » Humaniora » Aktivis KontraS Korban Penyiraman Air Keras, Andrie Yunus: Saya Akan Tetap Kuat

Arsip - Aktivis KontraS Andrie Yunus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus mengucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam menghadapi teror dari pengecut.

Hal demikian dikatakan Andrie melalui pesan suara yang diambil pada 1 April 2026 yang diunggah akun KontraS di Instagram.

"Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada saya untuk menghadapi teror dari orang-orang yang pengecut," kata dia seperti dikutip Jumat (3/4).

Andrie mengaku akan konsisten berada di barisan perjuangan dan tetap tegar menghadapi berbagai halangan.

"Saya akan tetap kuat, akan tetap tegar, tentu dengan segala dukungan penuh dari kawan-kawan sekalian, a luta continua! panjang umur perjuangan!” demikian Andrie dalam pesan suaranya.

KontraS dalam unggahan yang sama menyampaikan Andrie saat ini masih dalam perawatan intensif di ruang HCU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. 

KontraS dalam unggahan yang sama menyebut saat ini tidak ada siapa pun yang dibolehkan menjenguk Andrie.

"Pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, serta perlindungan terhadap privasi dan ketenangan selama masa perawatan dan hal ini dijamin oleh undang-undang,” demikian pernyataan organisasi tersebut.

