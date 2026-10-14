Aktivitas Gunung Anak Krakatau Dominasi Hampir Separuh Klaim Asuransi Perjalanan di GEGI

jpnn.com, JAKARTA - PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) mencatat hampir separuh dari total pengajuan klaim asuransi perjalanan sepanjang September 2026 didominasi oleh nasabah yang terdampak aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Gangguan tersebut meliputi pembatalan, keterlambatan, hingga perubahan jadwal penerbangan secara mendadak.

Kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana alam, seperti aktivitas vulkanik dan gempa bumi, kerap memicu penyesuaian operasional penerbangan demi menjaga keselamatan.

Dampaknya, calon penumpang sering kali harus menghadapi pembatalan perjalanan, penundaan, atau tambahan biaya tidak terduga akibat sebaran abu vulkanik atau cuaca ekstrem.

Apabila menghadapi situasi tersebut, nasabah dapat mengajukan klaim dengan tiga langkah sederhana berikut:



Pertama, menyimpan seluruh dokumen perjalanan dan bukti gangguan resmi dari maskapai, seperti tiket, boarding pass, serta surat pemberitahuan resmi.



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Kedua, segera melaporkan kejadian dan mengajukan klaim secara berkala kepada pihak perusahaan asuransi sesuai ketentuan polis yang berlaku.



Ketiga, melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan agar proses verifikasi serta penyelesaian klaim dapat dilakukan secara cepat dan optimal.