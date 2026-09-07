Aktivitas Gunung Api Meningkat, PKS Dorong Pemerintah Perkuat Sistem Mitigasi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf (AMY) mengaku bersimpati ke rakyat yang terdampak abu vulkanis dan erupsi gunung api yang ada di berbagai wilayah Indonesia.

"Saya atas nama segenap keluarga besar PKS menyampaikan simpati, empati, dan solidaritas ke seluruh masyarakat yang terdampak,” kata AMY dalam keterangannya seperti dikutip, Senin (7/9).

Menurutnya, kondisi beberapa gunung yang erupsi mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.

AMY mengajak masyarakat di wilayah terdampak abu vulkanis dan erupsi mematuhi arahan pemerintah dan petugas di lapangan demi keselamatan bersama.

“Setiap peningkatan aktivitas alam harus dihadapi dengan kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan semangat saling menjaga,” ujarnya.

Namun, alumnus Universitas Indonesia (UI) itu mendorong pemerintah dan seluruh unsur memperkuat mitigasi bencana.

Misalnya, kata dia, penguatan mencakup perlindungan masyarakat, layanan kesehatan, pengamanan transportasi, hingga bantuan bagi warga terdampak.

AMY menekankan tidak boleh ada warga terdampak yang merasa menghadapi musibah seorang diri.