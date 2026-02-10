Aktivitas Seru Booth Suzuki di IIMS 2026: Bisa Main, Nongkrong, Sekalian Beli Mobil
jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali menjadi magnet perhatian pengunjung Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, lewat booth interaktif.
Berlangsung pada 5–15 Februari 2026 di Hall A JIExpo Kemayoran, Jakarta, Suzuki tak sekadar memamerkan produk, tetapi juga rangkaian aktivitas seru.
Mengusung konsep booth atraktif dan relevan, Suzuki mengajak pengunjung menjelajahi solusi mobilitas masa kini—mulai dari kendaraan ramah lingkungan hingga niaga andalan.
Salah satu sorotan utama ialah kehadiran e VITARA, Battery Electric Vehicle (BEV) perdana Suzuki di Indonesia yang menjadi wajah baru jenama itu di era elektrifikasi.
Selain e VITARA, Suzuki menampilkan total 16 unit mobil penumpang dari berbagai segmen.
Di kategori SUV, pengunjung dapat melihat Jimny, Fronx, New XL7 Hybrid, hingga Grand Vitara.
Di segmen MPV diwakili All New Ertiga, APV, serta S-Presso untuk kebutuhan mobilitas perkotaan.
New Carry juga hadir sebagai kendaraan niaga tangguh penopang aktivitas bisnis.
