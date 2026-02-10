menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Aktivitas Seru Booth Suzuki di IIMS 2026: Bisa Main, Nongkrong, Sekalian Beli Mobil

Aktivitas Seru Booth Suzuki di IIMS 2026: Bisa Main, Nongkrong, Sekalian Beli Mobil

Aktivitas Seru Booth Suzuki di IIMS 2026: Bisa Main, Nongkrong, Sekalian Beli Mobil
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aktivitas booth Suzuki di IIMS 2026. Foto: suzuki

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali menjadi magnet perhatian pengunjung Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, lewat booth interaktif.

Berlangsung pada 5–15 Februari 2026 di Hall A JIExpo Kemayoran, Jakarta, Suzuki tak sekadar memamerkan produk, tetapi juga rangkaian aktivitas seru.

Mengusung konsep booth atraktif dan relevan, Suzuki mengajak pengunjung menjelajahi solusi mobilitas masa kini—mulai dari kendaraan ramah lingkungan hingga niaga andalan.

Baca Juga:

Salah satu sorotan utama ialah kehadiran e VITARA, Battery Electric Vehicle (BEV) perdana Suzuki di Indonesia yang menjadi wajah baru jenama itu di era elektrifikasi.

Selain e VITARA, Suzuki menampilkan total 16 unit mobil penumpang dari berbagai segmen.

Di kategori SUV, pengunjung dapat melihat Jimny, Fronx, New XL7 Hybrid, hingga Grand Vitara.

Baca Juga:

Di segmen MPV diwakili All New Ertiga, APV, serta S-Presso untuk kebutuhan mobilitas perkotaan.

New Carry juga hadir sebagai kendaraan niaga tangguh penopang aktivitas bisnis.

PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali menjadi magnet perhatian pengunjung Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, lewat booth interaktif.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI