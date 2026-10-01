Aktor Daniel Ekaputra Ungkap Alasan Kini Jadi Sopir Taksi
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Daniel Ekaputra mengungkap alasan dirinya memilih menjadi sopir taksi di tengah aktivitas di dunia hiburan.
Dia mengatakan tidak ada yang salah dengan keputusannya mencari pekerjaan lain karena memang membutuhkan penghasilan tambahan.
“Emang salah ya kalau gue narik taksi? Salah kalau misalnya gue yang melamar duluan, daftar duluan, karena emang gue yang butuh,” kata Daniel Ekaputra melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.
Aktor kelahiran 15 Februari 1992 itu kemudian menceritakan sejumlah pengalaman yang pernah dijalani selama berkarier di industri hiburan.
Daniel Ekaputra pernah bermain series hingga tiga musim bersama Jefri Nichol.
Selain itu, dia juga pernah mendapat peran sebagai agen Rusia dalam salah satu tayangan Netflix hingga diundang ke berbagai program televisi.
Meski memiliki banyak pengalaman di dunia hiburan, Daniel Ekaputra menegaskan bahwa tidak semua orang yang bekerja di depan layar memiliki kehidupan yang bergelimang harta.
“Tapi enggak semua orang yang pernah lu lihat di layar kaca itu hidupnya bergelimang harta, cuy, enggak,” tegasnya.
Aktor Daniel Ekaputra mengungkap alasan dirinya memilih menjadi sopir taksi di tengah aktivitas di dunia hiburan.
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