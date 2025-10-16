Aktor Ibrahim Risyad Lakukan Pesugihan di Film Riba

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ibrahim Risyad berperan sebagai Sugi dalam film horor terbaru berjudul Riba.

Sugi diceritakan sebagai seorang suami dan ayah yang bekerja sebagai pengepul tembakau, yang berjuang untuk menghidupi keluarganya.

Namun, di perjalanannya, Sugi menghadapi persoalan finansial yang membuatnya harus berurusan dengan pesugihan.

"Jadi, sangat rumit, yang akhirnya muncul lah sahabat lamaku, Wafda. Dia muncul dengan memberikan saran bahwa, ya sudah, lu lakuin pesugihan saja untuk memperbaiki kehidupan lu dan keluarganya," ujar Ibrahim Risyad di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (15/10).

"Akhirnya setelah itu, dia melakukan pesugihan itu, dan terjadilah malam-malam di mana keluarganya Sugi diteror dan sebagainya. Itu singkat ceritanya seperti itu," imbuhnya.

Aktor 32 tahun itu lantas mengungkapkan tantangannya saat berlakon dalam film Riba terbarunya tersebut.

Baca Juga: Fadi Alaydrus Hingga Saskia Chadwik Bintangi film Tak Kenal Maka Taaruf

Salah satunya dia sempat melakukan syuting saat bulan puasa selama seharian.

"Tantangan terberatnya, jadi waktu itu kami sempat ya bisa dibilang tujuh hari, kami syuting di bulan puasa. Tetapi, kami syuting itu benar-benar mulai dari pagi sampai malam. Jadi, memang itu lumayan cukup berat ya buat aku, karena kami sempat waktu itu ngalamin satu scene kami bisa ambil sekitar enam jam dan itu sampai siang bolong," ucap Ibrahim Risyad.