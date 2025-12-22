Aktor James Ransone Meninggal Dunia karena Bunuh Diri

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - James Ransone, aktor yang terkenal karena perannya dalam serial hit The Wire, meninggal dunia pada 19 Desember 2025 waktu setempat.

Pria berusia 46 tahun itu meninggal dunia karen bunuh diri. Kabar tersebut telah dikonfirmasi oleh Kantor Pemeriksa Medis Los Angeles, seperti dilansir TMZ.

TMZ mengkonfirmasi bahwa James Ransone meninggal pada Jumat dan situs web Kantor Pemeriksa Medis mencantumkan penyebab kematian sebagai bunuh diri dengan gantung diri.

Menurut laporan, Departemen Kepolisian Los Angeles menanggapi panggilan ke sebuah kediaman, lalu petugas menyelesaikan laporan investigasi kematian dan tidak ada dugaan tindak kejahatan.

Kepergian James Ransone menyisakan duka mendalam bagi industri perfilman Hollywood.

Dia mulai muncul dalam peran-peran kecil di awal 2000-an, mendapatkan peran dalam serial TV Ed dan Third Watch, sebelum mendapatkan peran terobosan di The Wire.

James Ransone memerankan Ziggy Sobotka, seorang pekerja pelabuhan dan gangster, di semua 12 episode musim kedua serial itu.

Penampilannya mendapat pujian kritis, bahkan beberapa orang di internet menyebutnya sebagai salah satu karakter favorit dalam serial tersebut.