Aktor Stacy Keach Meninggal Dunia dalam Usia 85 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Aktor legendaris Stacy Keach dikabarkan meninggal dunia di Magdalenka, Polandia pada Selasa (10/11) waktu setempat.

Pemeran detektif swasta keras kepala Mike Hammer itu mengembuskan napas terakhir dalam usia 85 tahun.

Stacy Keach yang menderita penyakit jantung berpulang di rumah keluarganya yang berlokasi di Magdalenka, Polandia. Kabar duka tersebut diumumkan oleh istri keempatnya, Malgosia Tomassi Keach.

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"Setelah perjuangan panjang dan berat melawan penyakit jantung serius serta gagal jantung, Stacy berpulang dengan damai dari dunia ini," ungkap Malgosia Tomassi Keach seperti dilansir The Hollywood Reporter.

"Ia telah berjuang begitu lama dengan keberanian, tekad, dan kekuatan yang luar biasa. Ia adalah seorang pejuang sejati, yang menghadapi penyakitnya dengan semangat dan ketangguhan luar biasa yang selama ini mendefinisikan hidupnya," sambungnya.

Malgosia menyebut Stacy Keach bukan hanya seorang aktor legendaris yang dikagumi dan dicintai oleh para penonton di seluruh dunia, tetapi juga suami tercinta, pendamping hidup, dan jantung dari keluarga.

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Kepergian Stacy Keach meninggalkan kekosongan yang tidak terukur dalam hidup keluarga.

"Namun, semangatnya yang luar biasa, suaranya yang tak terlupakan, serta cinta yang ia berikan dengan begitu tulus akan selalu tinggal bersama kami selamanya," tutupnya.