Aku Jeje Rayakan Kesembuhan Hati dengan Ceritanya Jatuh Cinta

jpnn.com, JAKARTA - Setelah melalui masa panjang penuh luka dan pergulatan emosional, Aku Jeje kembali menyapa para pencinta musik lewat single terbarunya, Ceritanya Jatuh Cinta.

Lagu tersebut menjadi selebrasi hangat bagi siapa pun yang akhirnya menemukan keberanian untuk membuka hati dan memulai babak baru.

Berbeda dari lagu cinta yang cenderung puitis atau melankolis, Ceritanya Jatuh Cinta hadir dengan aransemen segar, kasual, dan sedikit jenaka. Pendekatan yang playful itu justru menangkap esensi jatuh cinta yang paling jujur: ringan, spontan, dan penuh rasa syukur, tanpa drama berlebihan.

“Romantis itu enggak harus selalu serius atau kaku. Kadang kalau terlalu lurus, rasanya malah biasa aja. Lewat pendekatan yang agak bercanda, saya ingin menyampaikan rasa syukur yang tulus, bahwa setelah berkali?kali patah hati, kita masih bisa dikasih kesempatan buat senyum?senyum sendiri dan jatuh cinta lagi,” ungkap Aku Jeje.

Secara musikal, lagu Ceritanya Jatuh Cinta dibuka dengan petikan akustik yang intim sebelum mengalir menuju klimaks emosional yang manis.

Lirik ikonik seperti 'Menua bersama / Bahagia selama?lamanya' dibawakan dengan penuh energi, menjadikannya anthem baru bagi para korban patah hati yang akhirnya berhasil move on.

Ceritanya Jatuh Cinta diharapkan menjadi teman bagi para pendengar khususnya generasi muda yang akrab dengan dinamika modern dating, untuk merayakan kesembuhan hati dengan sukacita dan kelegaan.

Single Ceritanya Jatuh Cinta dari Aku Jeje sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital. (ded/jpnn)