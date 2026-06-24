Akui Blunder Soal MBG, Plt Gubernur Riau Sebut Disdik Salah Input Data

jpnn.com, PEKANBARU -

Polemik pernyataan yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak terhadap penurunan pendapatan retribusi daerah di Provinsi Riau akhirnya diklarifikasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas informasi yang dinilai menimbulkan kesalahpahaman tersebut.

SF Hariyanto menegaskan bahwa Program MBG tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan retribusi daerah sebagaimana yang sempat berkembang di ruang publik.

Ia menyebut adanya kesalahan data yang dilaporkan sehingga memunculkan persepsi keliru mengenai dampak program unggulan pemerintah pusat tersebut.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Riau, apabila terdapat informasi serta penyampaian data yang anomali sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, saya ingin meluruskan berita yang beredar agar tidak menjadi informasi yang tidak akurat,” kata SF Hariyanto Rabu (24/6).

Menurut SF, Pemprov Riau justru mendukung penuh pelaksanaan Program MBG.

Selain dinilai memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi siswa, program tersebut juga disebut mampu mendorong efisiensi anggaran daerah.