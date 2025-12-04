Akui Dapat Pelajaran Berharga, Wardatina Mawa: Semua Ini Titipan Dari Allah

jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga Wardatina Mawa berada di ujung tanduk akibat Insanul Fahmi diduga berselingkuh dengan Inara Rusli.

Selebritas Instagram (selebgram) asal Medan itu, bahkan telah mengajukan gugatan cerai.

Wardatina Mawa mengaku ada pelajaran berharga yang diambil dari kejadian tersebut.

Dari kejadian itu, dia menyadari bahwa semua yang ada di dunia hanya lah titipian dari Tuhan.

"Pelajaran berharga ya semua ini juga titipan, titipan dari Allah. Jadi apa pun itu kita hadapin saja semuanya dengan senyum," ujar Wardatina Mawa di kawasan Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/3).

Meski begitu, dia tak menampik adanya rasa trauma akibat kejadian yang dialaminya tersebut.

Ibu satu anak tersebut, bahkan sempat datang ke psikolog untuk mengatasi rasa traumanya itu.

"Kemarin baru dari Dokter Yulia pas di Bandung, yang alhamdulillah release ya, lebih banyak mindfulness juga. Ya mau bagaimanapun juga pasti ada rasa trauma tuh," tuturnya.