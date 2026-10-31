Akui Hanya Diundang Deklarasi Sumpah Pemuda, Raffi Ahmad Klarifikasi Begini

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas sekaligus staff khusus Presiden RI, Raffi Ahmad buka suara mengenai kehadirannya di acara Deklarasi Sumpah Pemuda, Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10).

Melalui akun di Instagram, Raffi Ahmad mengatakan kehadirannya tersebut hanya sebagai undangan.

Dia mengaku bahwa dirinya baru mengetahui informasi tersebut pada Rabu (28/10) malam.

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"Assalamualaikum Wr Wb, Selamat malam, izinkan saya untuk meluruskan informasi yang sedang berkembang di media sosial saat ini. Saya hadir dalam kegiatan deklarasi Sumpah Pemuda kemarin sebagai undangan yang informasinya baru saya terima pada malam sebelum acara," ujar Raffi Ahmad melalui akunnya di Instagram, dikutip Sabtu (31/10).

Suami Nagita Slavina menegaskan, dirinya tak terlibat dalam perencanaan maupun penyusunan.

Dia juga mengaku tak tahu soal detail susunan acara tersebut maupun pihak-pihak yang hadir.

"Saya juga ingin menegaskan bahwa tuduhan mengatur kemunculan salah satu merek tidak benar. Gapura dan pembatas jalan yang menampilkan merek tersebut sudah berdiri jauh sebelum acara dan tidak berkaitan dengan kehadiran saya," ucap Raffi Ahmad.

Dalam unggahan yang sama, dia menuturkan bahwa dirinya menghormati mahasiswa dan masyarakat yang melakukan aksi demo pada 28 Oktober lalu.