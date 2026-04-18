Akui Nikah Siri Dengan Insanul Fahmi, Inara Rusli Bantah Hubungan Intim?

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram (Selebgram) Inara Rusli menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan Wardatina Mawa atas dugaan perzinahan dan perselingkuhan.

Dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Inara menjawab 28 pertanyaan dari penyidik.

Ditemui seusai pemeriksaan, kuasa hukum Inara Rusli, Daru Quthny mengatakan kliennya memang telah menikah secara siri dengan Insanul Fahmi.

"Ya untuk saat ini dari hasil BAP sama waktu saat klarifikasi maupun sekarang di BAP bahwa memang pernikahan itu memang secara agama itu ada," ujar Daru Quthny di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (17/4).

Walaupun keduanya telah menikah secara siri, tetapi mereka belum pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri.

Adapun fakta itu diungkap oleh kuasa hukum Inara Rusli tersebut.

"Kedua, memang mereka tidak melakukan hal yang hubungan intim seperti suami istri seperti yang dituduhkan oleh pihak M atau pihak lainnya seperti itu, jadi tidak terbukti adanya perzinahan seperti itu," kata Daru.

Di samping itu, kuasa hukum Inara lainnya, Herlina mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan kliennya tersebut berjalan lancar.