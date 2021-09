Akui Pendendam & Gampang Sakit Hati, Desta: Gak Beberapa Lama si Artis Kena Kasus

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Desta Mahendra tak menampik dirinya memiliki sifat pendendam.

Bapak tiga anak ini juga susah untuk memaafkan begitu saja atas kesalahan orang lain kepada dirinya.

"Gue sakit hatinya, gue itu orangnya dendaman, gue Pisces. Gue enggak gampang maafin orang. Kalau gue maafin tapi di sini (hati) masih gedek (kesal)," ungkap Desta saat menjadi bintang tamu di Podcast Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu.

Sikap pendendam Desta diakuinya terkadang bisa berimbas buruk. Misalnya, saat ada salah satu artis bercanda yang berlebihan kepada dirinya.

“Ini beberapa kali terjadi, dulu di acara The Rings Trans TV gua di-cut. Gue diundang ke acara yang lain di stasiun TV yang sama, ada satu artis (di ruangan make up), gue mau make up juga. (Si artis bilang) ‘Desta lu enggak syuting acara yang pagi-pagi, oh iya lu enggak dipake lagi ya’. Enggak beberapa lama dia (si artis) (kena) kasus,” sebut Desta.

Tidak hanya itu saja, ada artis lainnya yang juga merasakan imbas sakit hati pria 44 tahun ini.

“Selesai dari OVJ gue main ke salah satu acara, ada artis (bilang) ‘lu putihan Desta, enggak ada acara ya’. Gue gampang sakit hati, gue simpan (pendam). Enggak berapa lama acara dia bungkus (selesai). Dendam gue ini impact nya besar,” aku suami Natasha Rizki ini.(chi/jpnn)