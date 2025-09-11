Akui Sempat Talak Satu Istri, Eza Gionino: Saya Ucapkan Dalam Kondisi Emosi

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Eza Gionino tak menampik sempat melayangkan ucapan talak satu cerai terhadap istrinya, Meiza Aulia.

Pria 35 tahun itu mengaku, dirinya mengucapkan talak tersebut dalam keadaan emosi.

Namun, dia mengucapkan itu hanya bertujuan untuk menegur sang istri, bukan karena benar-benar ingin bercerai.

"Ya saya ucapkan adanya ucapan talak dalam kondisi emosi. Saya bilang saya talak satu ya gitu. Saya talak begitu, terus itu gunanya untuk memberikan teguran sebenarnya secara Islam dari saya pribadi supaya kami bisa sama-sama introspeksi diri," ujar Eza Gionino di kawasan Harjamukti, Depok, Rabu (10/9).

Meski sempat mengucapkan talak satu, tetapi pemain film Dear Love itu tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Meiza Aulia.

Dia berharap sang istri bersedia pulang ke rumah bersama ketiga anak mereka.

"Ayo kembali pulang, bawa anak-anak. Aku janji kok, aku, aku bakal perbaiki semua kekurangan aku, ya, kesalahan aku, aku bakal perbaiki itu semua," ucap Eza Gionino.

Senada dengan itu, kuasa hukum Eza Gionino, Raka Danira menegaskan, kliennya masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Meiza Aulia.