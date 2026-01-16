Akui Sudah Hubungi Pihak Pelapor, Suami Boiyen Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Suami Boiyen, Rully Anggi Akbar buka suara soal tudingan dirinya kabur dan tak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan masalah investasi yang melibatkan namanya serta investor rumah makan miliknya, Rio alias RF.

Rully mengatakan, dirinya sudah berupaya berkomunikasi dengan pihak RF selaku pelapor, pada September 2024.

Dia pun kembali menguhubungi pihak pelapor pada November 2025 lantaran belum jua terjalin komunikasi.

Namun, suami Boiyen itu mengeklaim, pihak pelapor tak merespons niat baiknya tersebut.

"Sedangkan saya pun berusaha kontak yang bersangkutan, RF, itu dari September 2024. Which is itu berarti setahun yang lalu sudah ada niat baik. Kemudian saya juga sudah sempat WhatsApp, tidak ada respons," ujar Rully Anggi Akbar di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (14/1).

"Saya juga sempat WhatsApp ibu beliau di tanggal 10 November itu tidak ada respon juga. 11, 12 November masih saya berusaha kontak karena saya tahu saya akan menikah, pasti nanti takutnya merepotkan ramai, akhirnya saya berusaha kontak cuma tidak ada respons baik begitu," sambungnya.

Usahanya untuk menyelesaikan masalah pun tak berhenti sampai di situ.

Dia kembali berinisiatif menghubungi pelapor melalui kuasa hukumnya pada Desember.