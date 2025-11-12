menu
Akui Suka Olahraga Menantang, Mayang Lucyana Ingin Jajal Panjat Tebing
Penyanyi Mayang Lucyana bersama sang ayah, Doddy Sudrajat dalam acara pembukaan Dankor Brimob Cup 2025 - Wall Climbing Championship digelar di GOR Pakansari, Cibinong, Selasa (11/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Mayang Lucyana hadir dalam acara pembukaan Dankor Brimob Cup 2025 - Wall Climbing Championship digelar di GOR Pakansari, Cibinong, Selasa (11/11). Dia hadir didampingi sang ayah, Doddy Sudrajat.

Adik mendiang Vanessa Angel itu mengaku diundang oleh Korps Brimob untuk menghadiri acara pembukaan tadi.

Dia pun tampak antusias menyaksikan acara Dankor Brimob Cup yang menampilkan pertandingan panjat tebing profesional yang diikuti anggota Brimob.

Sebab sebagai pencinta olahraga, Mayang mengaku cukup tertarik dengan panjat tebing.

"Aku excited ya, karena ini aku pencinta olahraga juga dan kebetulan juga bulan depan aku mau hiking ke Ranu Kumbolo dan melihat climbing ini jadi, kayak wah jadi, ikut semangat begitu," ujar Mayang Lucyana di kawasan Cibinong, Jawa Barat, Selasa (11/11).

olahraga panjat tebing adalah kegiatan yang bisa memacu adrenalin, karena melawan rasa takut akan ketinggian.

Oleh karena itu, Mayang pun tertarik untuk mencoba panjat tebing. Sebab dirinya memang menyukai olahraga yang menantang adrenalin.

"Iya, jujur aku suka olahraga yang menantang adrenalin. Jadi, kayaknya climbing ini one of my wish list untuk aku coba," tuturnya.

Mayang Lucyana terlihat hadir dalam acara pembukaan tersebut bersama sang ayah, Doddy Sudrajat.

