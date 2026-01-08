Akui Tak Trauma, Catherine Wilson Ungkap Soal Ini
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Catherine Wilson kini tengah menyandang status janda usai resmi bercerai dengan Idham Masse pada 2024 lalu.
Meski pernah merasakan kegagalan dalam rumah tangga, tetapi hal tersebut tak membuatnya trauma.
Sebab menurut Catherine Wilson, setiap orang pasti mengalami naik dan turun dalam kehidupan.
Alih-alih merasa trauma, dia justru menjadikan kegagalan yang pernah dialaminya sebagai sebuah pembelajaran.
"Kalau untuk trauma sih enggak ya, maksudnya ya dalam kehidupan kan pasti ada naik turun, ada jatuh bangun, terus juga ada kegagalan. Pastinya belajar saja dari kegagalan yang sebelumnya, dan berdoa, berikhtiar, semoga ke depannya bisa jadi lebih baik lagi dan enggak gagal lagi," ujar Catherine Wilson di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (8/1).
Akan tetapi, dia enggan membeberkan ketika ditanyai apakah saat ini dirinya sedang dekat dengan pria atau tidak.
Meski begitu, dia mengungkapkan kriteria yang diharapkan dari calon pasangannya kelak.
Tak neko-neko, perempuan 44 tahun itu hanya berharap pasangannya nanti merupakan sosok yang bertanggungjawab dan juga supportif.
Catherine Wilson mengaku tak trauma meski pernah merasakan kegagalan dalam berumahtangga.
