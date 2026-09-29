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Akui Terima Uang Proyek Rp550 Juta, Bupati Rejang Lebong Nonaktif Setor ke Rekening KPK

Akui Terima Uang Proyek Rp550 Juta, Bupati Rejang Lebong Nonaktif Setor ke Rekening KPK
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Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari (kiri) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Rejang Lebong Hary Eko Purnomo memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap "fee" proyek di Pengadilan Tipikor Bengkulu, Selasa (29/9/2026). ANTARA/Anggi Mayasari

jpnn.com, KOTA BENGKULU - Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari mengakui menerima uang senilai Rp550 juta terkait perkara dugaan suap fee proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Pengakuan tersebut disampaikannya dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu

Dalam persidangan di Bengkulu, Selasa, Fikri mengatakan uang tersebut diterimanya dari Daditama yang berasal dari Youki dan PT Cahaya Mas Cemerlang (CMC).

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Fikri mengatakan uang Rp550 juta tersebut telah dikembalikannya melalui rekening penitipan setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Untuk besarannya (fee) mencapai 10 hingga 15 persen. Untuk teknis penyerahannya, yang mengetahui Daditama dan Hari Eko. Yang terpenting jangan memaksa kontraktor menyerahkan 'fee'," katanya.

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK meminta keterangan Fikri dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Rejang Lebong Hari Eko Purnomo yang sama-sama berstatus terdakwa dalam perkara tersebut.

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JPU KPK Bagus Dwi Ariyanto mengatakan agenda persidangan adalah pemeriksaan kedua terdakwa yang saling memberikan keterangan sebagai saksi.

"Hari ini kami kembali melakukan persidangan atas nama terdakwa Eko dan terdakwa Muhammad Fikri Thobari. Sesuai dengan agenda hari ini yaitu keterangan saksi dari kedua terdakwa," katanya.

Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari mengakui menerima uang Rp550 juta terkait perkara suap fee proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong.

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