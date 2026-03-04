menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Akui Trauma Setelah Diselingkuhi, Wardatina Mawa Tak Mau Buru-Buru Cari Pengganti

Akui Trauma Setelah Diselingkuhi, Wardatina Mawa Tak Mau Buru-Buru Cari Pengganti

Akui Trauma Setelah Diselingkuhi, Wardatina Mawa Tak Mau Buru-Buru Cari Pengganti
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Influencer Wardatina Mawa resmi gugat cerai suami, Insanul Fahmi. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi kini berada di ujung tanduk.

Ibu satu anak itu bahkan telah menggugat cerai Insanul Fahmi ke Pengadilan Agama di Medan akibat buntut dugaan perselingkuhan sang suami dengan Inara Rusli.

Wardartina Mawa tak menampik rasa trauma dampak kegagalan rumah tangganya tersebut.

Baca Juga:

Oleh karena itu, dia pun enggan terburu-buru untuk membuka hati lagi.

"Trauma pasti lah, aku juga enggak mau cepat-cepat kali," ujar Wardatina Mawa di kawasan Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/3).

Kini, selebritas Instagram (selebgram) asal Medan itu memilih untuk fokus dengan dirinya sendiri serta sang buah hati.

Baca Juga:

"Fokus saja untuk mencintai diri aku sendiri, sama Afnan juga," kata Wardatina Mawa.

Demi mengatasi trauma yang dirasakannya, dia bahkan sempat datang ke psikolog.

Wardartina Mawa tak menampik rasa trauma dampak kegagalan rumah tangganya tersebut.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI