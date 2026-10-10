Akulaku Finance Indonesia Hadir di Multifinance Day 2026

jpnn.com, BALI - PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku Finance) berpartisipasi dalam Multifinance Day 2026 yang diinisiasi oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Kegiatan yang berlangsung pada 9–11 Oktober 2026 di Living World Denpasar, Bali, ini menjadi wadah bagi industri perusahaan pembiayaan untuk memperkenalkan peran industri sekaligus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Partisipasi Akulaku Finance dalam Multifinance Day 2026 merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan.

Melalui kegiatan ini, Akulaku Finance turut memberikan informasi mengenai layanan pembiayaan, termasuk Akulaku PayLater, serta pentingnya menggunakan layanan pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial.

Selama kegiatan berlangsung, masyarakat Bali bisa mengunjungi booth Akulaku Finance untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai layanan Akulaku PayLater.

Pengunjung juga bisa mengikuti permainan menarik dan berkesempatan mendapatkan merchandise.

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Berbagai aktivitas di booth Akulaku Finance dihadirkan untuk memberikan pengalaman informatif dan interaktif bagi masyarakat.

“Partisipasi Akulaku Finance dalam Multifinance Day 2026 merupakan wujud komitmen kami untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan. Sejalan dengan tema ‘Bijak Berutang, Hidup Sejahtera’, kami percaya akses terhadap layanan pembiayaan perlu diiringi dengan edukasi yang memadai,” ujar Perry Barman Slangor, Presiden Direktur PT Akulaku Finance Indonesia.