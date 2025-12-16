Akulaku Gandeng BAZNAS RI Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Akulaku mendukung upaya pemulihan melalui penyaluran bantuan kemanusiaan korban bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

PT Akulaku Finance Indonesia dan PT Akulaku Silvrr Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan dengan sinergi bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI.

Direktur Kepatuhan PT Akulaku Finance Indonesia Meyli Rita Rahmayati menyoroti pentingnya upaya pemulihan untuk membantu para penyintas bencana.

Oleh karena itu, total bantuan yang diberikan senilai Rp 200.000.000, yang akan digunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan mendesak bagi para penyintas di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Seremonial penyerahan bantuan dilaksanakan di Kantor BAZNAS RI dan dihadiri oleh perwakilan manajemen Akulaku dan pimpinan BAZNAS RI.

“Akulaku kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya dalam memberikan respon cepat atas bencana alam dan memperkuat dukungan kemanusiaan di berbagai daerah,” ungkap Meyli dikutip, Selasa (16/12).

Saat ini, Meyli menyebut fokus perusahaan adalah membantu memenuhi kebutuhan paling mendesak di lapangan, mulai dari logistik, perlengkapan darurat, hingga dukungan operasional seperti dapur umum.

“Harapan kami, bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita di Sumatra dan memberikan manfaat nyata bagi mereka yang sedang menghadapi masa-masa sulit,” ujarnya.